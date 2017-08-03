الحرة نيوز –

نشر التلفزيون الاسرائيلي اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول مباطحة النائب يحيى السعود وعضو الكنيست الاسرائيلي ‘حزان’.

حيث نشر التلفزيون الاسرائيلي الحوار الذي دار بين النائب يحيى السعود و احد الصحفيين الاسرائليين الذي ادار حواراً بين الطرفيين في مكالمة هاتفية بعد منع التقائهما على جسر الملك حسين، ولكن الحديث لم يتم بسبب اغلاق السعود الهاتف بوجه الصحفي لعدم اعتذار ‘حزان’ للشعب الاردني.

الامر الذي حير بعض الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي،هو كيف حصل التلفزيون الاسرائيلي على لقطات لمركبة النائب يحيى السعود وهي متجهة الى جسر الملك حسين.