الحرة نيوز –

– صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس على أمر الجيش الذي يقضي بهدم منازل منفذي عملية القدس المحتلة، التي وقعت أواسط حزيران الماضي، وتسببت بمقتل مجندة وإصابة آخرين، بالإضافة لاستشهاد المنفذين الثلاثة وهم من قرية دير أبو مشعل بقضاء رام الله.

ورفضت المحكمة اليوم ادعاءات عائلتي اثنين من المنفذين حول عدم تورطهم بمقتل المجندة، قائلة إن اشتراكهما بالعملية كافٍ لهدم منازلهما.

والشهداء الثلاثة هم: براء وأسامة عطا، بالإضافة لعادل عنكوش، وهم في التاسعة عشرة من العمر، ونفذوا عملية القدس الثلاثية أواسط حزيران الماضي، ما تسبب بمقتل مجندة وإصابة 5 آخرين بجراح.

وقالت المحكمة إنها قبلت جزئيًا التماس البعض، وقررت عدم هدم الطوابق السفلية من منازلهم، والاكتفاء بهدم الطوابق العلوية.