الحرة نيوز –

البحث جار عن شريك لص متخصص بسرقة حقائب السيدات فيما تم القبض على اللص الأول شريكه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المتورطين في قضية سرقة حقائب السيدات في العاصمة عمان .

وقال مصدر أمني : ان معلومات وردت الى الجهات الامنية ، تفيد بان شخصين يقدمان على سرقة حقائب السيدات ، من داخل مركبتهما في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان.

وأوضح المصدر أنه وردت شكوى من احد الوافدين اليمنيين، تفيد باقدام شخصين داخل مركبة على سرقة حقيبة زوجته وهما في الطريق العام بعمان ، كما تقدمت احدى السيدات الاردنيات بشكوى لدى المركز الامني بسرقة حقيبتها من قبل شخصين في ذات المنطقة .

وبعد حضور الاجهزة الامنية الى المكان ، فر المتهمان من مركبتهما ، الا انه تم القبض على احدهما، وهو مواطن اربعيني ، حيث اعترف بتهمة سرقة حقائب السيدات ، وتم التعرف على هوية المتهم الاخر ، والبحث جار عنه.

وبين المصدر، ان احد المتهمين بحقه ٥٩ أسبقية ، والاخر بحقه 55 أسبقية ، ومعظمها سرقة وخطف حقائب السيدات