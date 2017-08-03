الحرة نيوز –

تحت رعاية الشيخ سطام حاكم الفايز رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي تم بعون الله افتتاح مكتب التجمع في محافظة جرش بحضور عدد كبير من أبناء المدينة .

وفي كلمة ألقاها الفايز أكد على ضرورة المراهنة على وعي الأردنيين وحرصهم على الحفاظ على بلدهم من كل المخاطر بالصبر والثقة المطلقة التي يوليها الأردنيين لعميد آل هاشم الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى مستعرضا انجازات جلالته خلال الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد وصمدت في وجه كل المخاطر بفضل حكمة القيادة ووعي الأردنيين

وأضاف الفايز أن محافظة جرش عزيزة على كل الأردنيين مؤكدا على اعتزازه وافتخاره بأبناء جرش الشماء وطيب كرمهم وشهامتهم والتي هي عنوان الأردنيين جميعا .

وقال مدير مكتب التجمع في جرش الشيخ علي عيسى البنا أن افتتاح مكتب التجمع في جرش ما هو إلا دليل واضح على العمل المميز الذي يقوم به التجمع في سبيل خدمة أبناء الوطن ولا سيما المناطق التي تضررت من اللجوء في الفترة الأخيرة مؤكدا على وقوف الأردنيين خلف القيادة الهاشمية وأن كل أبناء جرش في خدمة التجمع وأهدافه والغاية التي تم انشاؤها عليها .