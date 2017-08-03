الحرة نيوز –

هنأت السفارة الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” الخميس، النادي الفيصلي، بعد فوزه على الأهلي المصري.

ونشرت السفارة صورة لفريق الزعيم خلال احتفاله بالفوز وعلقت عليها باللغتين العربية والإنجليزية ” ألف مبروك للزعيم لفوزه على الاهلي المصري. حظا سعيدا لفريق الفيصلي في المباريات النهائية”.

وحقق الفيصلي فوزا بهدفين لهدف على الأهلي المصري، مساء الأربعاء، ضمن نصف نهائي البطولة العربية، ليتأهل إلى النهائي وينتظر الفائز من المواجهة التي ستجمع الفتح الرباطي المغربي والترجي التونسي مساء الخميس.