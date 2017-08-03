الحرة نيوز –

تراجعت أسعار الذهب الخميس مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور وتحول المستثمرين للتركيز على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأمريكي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية ٠.٥ بالمئة إلى ١٢٦٠.٣٦ دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس ١٢٥٨.٢٠ دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى له في نحو أسبوع.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول ٠.٩ بالمئة إلى ١٢٦٦.٣٠ دولار للأوقية.

وتجاوز المؤشر داو جونز الصناعي حاجز ٢٢ ألف نقطة لأول مرة في تاريخه الممتد منذ ١٢١ عاما.