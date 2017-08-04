الحرة نيوز –

بلغ حجم التداول في سوق العقار بالمملكة 3.467 مليار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي منخفضا بنسبة 17 % من 4.178 مليار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقرير التداول العقاري الشهري، إن مديرية تسجيل شمال عمان جاءت بالمرتبة الأولى بحجم تداول 701 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 463 مليون دينار، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان 420 مليون دينار.

وشكل حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي ما نسبته 71 % من حجم تداول الشهور السبعة الماضية بإجمالي 2.478 مليار دينار.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة الشهر الماضي بنسبة 44 % إلى 525 مليون دينار تقريبا، مقارنة مع 932 مليون دينار للشهر ذاته عام 2016.

واظهر التقرير أن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بلغت لنهاية الشهر الماضي 4ر179 مليون دينار بانخفاض نسبته 8 % مقارنة مع 5ر195 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016.

وفي المقابل، انخفضت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة في الشهر الماضي بنسبة 18 % إلى 4ر25 مليون دينار مقارنة مع 2ر31 مليون دينار للفترة ذاتها، فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 1480 معاملة منها 1091 معاملة للشقق و389 معاملة للأراضي، قيمتها التقديرية حوالي 196 مليون دينار.