الحرة نيوز –

تسلم رئيس الوزراء هاني الملقي، أمس من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي، مقترح الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة، الذي انجزته اللجنة الوطنية للمؤهلات التي شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

واثنى الملقي على الجهد الذي بذلته اللجنة لاعداد مقترح الاطار الوطني للمؤهلات الذي يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016 – 2025، الأمر الذي يسهم في تحسين مخرجات التعليم وتوفير فرص التشغيل للشباب الأردني.

من جهته، قال الزعبي إن الاطار الوطني، وهو الأول من نوعه في المملكة جاء نتاج عمل واجتماعات عديدة للجنة، التي تضم ممثلين عن كل الوزارات والجهات المعنية بالتعليم والتدريب المهني، ويهدف إلى ضمان تحقيق أهداف التحسين والنهوض بمستقبل التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن.

كما يهدف الإطار الوطني للمؤهلات إلى ايجاد توافق بين مخرجات التعليم والتعلم للمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي سواء داخل المملكة أو خارجها بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز الطلبة للتوجه نحو التعليم والتدريب المهني، والانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم بواسطة المخرجات والتعليم المتمحور حول الطالب.

ولفت الزعبي إلى أن الاطار الذي سيتم اصداره في اطار مشروع نظام يعرض على مجلس الوزراء لمناقشته واقراره يتكون من 10 مستويات تبدأ من رياض الأطفال إلى مرحلة الدكتوراه مع الاخذ بعين الاعتبار ما يكافئ ذلك من التعليم والتدريب المهني.