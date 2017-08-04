الحرة نيوز –

أكد مدير موقع المغطس الدكتور سليمان الفرجات ان عدد زوار الموقع ارتفع خلال شهر تموز (يوليو) المنصرم بنسبة 25 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وبين الفرجات أن عدد زوار المغطس بلغ 5790 زائرا مقارنة بـ 4200 لنفس الشهر من العام الماضي، لافتا الى ان هذا الارتفاع كان من الممكن ان يكون أفضل لولا ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق طيلة ايام الشهر.

ويرى الفرجات ان نعمة الامن التي يتميز بها الاردن في هذه البقعة من العالم، كانت دافعا رئيسا لقدوم عدد أكبر من الزوار، مشيرا الى أن هذه الحركة النشطة للزوار انما تدل على الاهتمام المتزايد بالموقع الدينية والتاريخية في الاردن وعلى وجه الخصوص موقع عماد السيد المسيح.

وبين الفرجات ان غالبية عدد الزوار من الاجانب والذين توزعت نسبهم بين الجنسية الأميركية وبنسبة 23 % والدول الاوروبية 18 % وروسيا 11 % بمجموع كلي بلغ 3887 فيما بلغ عدد السياح العرب 891 بنسبة 15 % والاردنيين 1012 بنسبة 18 % فيما بلغ نسبة عدد الزوار من بقية دول العالم 15 %.

وأكد الفرجات أن هيئة المغطس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص تبذل جهودا كبيرة ومستمرة في الترويج للموقع الذي انطلقت منها رسالة السلام، مبينا ان ادارة الموقع مستمرة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل زيارة الحجاج والزوار للموقع وتحسين الخدمات المقدمة لهم، استكمالا لخطة للنهوض بواقع الخدمات في الموقع التي تم البدء بها سابقا. ويعد موقع المغطس الذي تعمد فيه السيد المسيح عليه السلام واحدا من اقدس المواقع الدينية لجميع الطوائف المسيحية في العالم وقد تم إدراجه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.