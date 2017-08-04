الحرة نيوز –

«منذ بداية العطلة الصيفية وأنا أبحث عن نادٍ صيفي لأبنائي الثلاثة، الا أن الأسعار وقفت حاجزاً بيني وبين إرسال أبنائي إليه، فلم أجد أقل من 200 دينار على كل طفل، وليس باستطاعتي تسجيلهم به»… هذا ما تفوّهت به «أم جميل» ل»آخر الأسبوع».

كثر كحال «أم جميل»، يودون تسجيل أبنائهم بنادٍ صيفي إلا أن الأسعار التي يطلبونها على الأطفال عالية جداً، فأصبحت النوادي الصيفية حكراً على فئة معينة من فئات المجتمع، فالمرتاح مادياً يرسل أبناءه إليها، ومن لم يستطع يلتزم أبناءه في البيت أو في الشوارع وكراج السيارات.

وفي السياق.. تقول ربة المنزل «أم أحمد»: «بعد البحث المتواصل لإشراك أبنائي في نادٍ صيفي، وجدت واحداً يُقدم للطلبة حصصاً باللغتين العربية والإنجليزية وفن الأورجامي فسجلتهم به، لأنني أعتبر هذه الحصص مفيدة لهم اذ لا تبعدهم عن نمط الحصص المدرسية فلا يكون هناك مشكلة عند العودة للدوام المدرسي».

وفيما يتعلق بالكلفة المادية فتجيب: «أدفع على ابني الكبير 100 دينارا على الشهر الواحد وابنتي الأصغر عمراً أدفع 70 ديناراً».

بينما «أم قصي» فضلت تسجيل أبنائها بمركز لتعليم التايكواندو، 3 مرات في الأسبوع، وتدفع على كل واحد منهم مبلغ 40 ديناراً على تسجيلهم بنادٍ صيفي.

مشروع تجاري

ويشير الخبير الاقتصادي «حسام عايش» الى أن النوادي الصيفية تحوّلت الى مشروع تجاري، يستغل حاجة الأهل للبحث عن أماكن آمنة، والتمتع بيوم طويل فيها والحصول على مهارة جديدة.

ويلاحظ «عايش» أنه سنة بعد الأخرى ترتفع كلف إرسال الأبناء إليها باستمرار رغم أن ما يقدم لدى بعض النوادي مكرّر ولا يحتاج الى تكلفة مثل هذه الكلف.

ويلفت الى ان بعض مواقع هذه النوادي والمعسكرات لا تكون مناسبة للأطفال الذين يقصدونها على المستوى الصحي أو الأنشطة اذ أن هناك أنشطة مغايرة لا فائدة منها سوى تقضية الوقت.

كما أن بعض النوادي تفتقر الى معايير تفرضها جهة رسمية وتبرر كلفتها وضمان الأمان والسلامة فيها.

ويشير «عايش» الى أن هناك كثير من الأندية نخبوية جداً أي بمعنى تتجاوز 2000 – 3000 وقد تصل الى 5000 دينار لفترة لا تتعدى الثلاثة أسابيع.

وبالطبع هناك عرض وطلب وكل شخص يصرف وفقا لدخله وكيف يرى نفسه بأي شريحة.

ويشدّد عايش على ضرورة تدخل الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، وأمانة عمّان بأن تضع قواعد وأسس ومعايير تحكم هذه الأندية، كما هو الحال في الخيم الرمضانية الملزمون بقيم ومعايير محددة.

وهنا الحال أكثر أهمية اذ يتعلق الموضوع بأطفال صغار، ويقضون وقتاً طويلاً في النوادي الصيفية، ولفترة تصل لمدة شهر، ولا يوجد معايير تحكمها بالحد الأدنى.

ويبين «عايش» ضرورة استثمار طاقات الطلبة بقوله: «إننا نتحدث عن أكثر من مليون طالب، وذلك يستدعى لاستغلال القوى العاملة استثماراً مختلفاً.

ويتساءل عن سبب عدم وجود اتفاقيات بين المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم مع الشركات لعمل فعاليات مختلفة مع الطلبة، تمكّنهم لزيارتها، والعمل بها بشكل بسيط، واستثمار قدراتهم بمشاريع صغيرة، بشكل تدريجي على سنوات..

أي بمعنى استثمار هذه الطاقات الكامنة بشكل يخدم الأطفال والمجتمع، فتقدم لهم دوراً إيجابياً للتعليم دون قيود وأن يتعرف على مهن وحرف مجتمعه، يستمتعون عند اطلاعهم عليها أو ذهابهم لبعض الفعاليات للمنتجات أو الصناعات يجدون نفسهم بها ويرغبون بأن يكونوا جزءاً منها في المستقبل.

ويشير «عايش» الى أهمية وجود بعض أهداف النوادي الصيفية ترفع سويتهم في معالجة الأمور ومواجهة التحديات وروح التعاون ومعرفة ما يعنيه فريق العمل وما يعنيه الآخر.

وينهي حديثه بقوله: «لقد آن الأوان لأن نشعر هؤلاء الشباب بأن للوقت قيمة وإعلامهم بأن الصيف هو أحد فصول التعلّم والتدريب والاندماج وهو لجميع الطلاب وعلينا جميعاً غرس قيم ومعارف في أذهان هؤلاء الشباب وتحويلهم الى قيمة كبيرة».