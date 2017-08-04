الحرة نيوز –

بدأت على ارض المعارض طريق المطار مساء امس الخميس فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي السادس عشر للتسوق الذي تنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض “ابكوا” بمشاركة 100 شركة.

ويشتمل مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق الذي افتتحه رئيس لجنة امانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة على معروضات لشركات محلية وأخرى من فلسطين والسعودية ومصر وسوريا والباكستان والهند وبنغلادش تشمل معروضات للصناعات الغذائية والمفروشات والاثاث والملابس والاكسسوارات والصناعات البلاستيكية والكيماوية”المنظفات” والتحف والهدايا.

ويعد المهرجان الذي يفتح ابوابه من الساعة الرابعة عصرا وحتى منتصف الليل ويستمر عشرة ايام من ابرز الفعاليات التي تنظم بالمملكة نظرا لاهميته الاقتصادية والتجارية والترويجية ويمثل ملتقى للعائلة الاردنية والزائرين للمملكة كونه يوفر متعة التسوق والترفيه والتسلية.

وحسب مدير عام شركة “ابكو” رائد ابو سعدة سيكون الدخول لأرض المهرجان مجانا مع توفير خدمة البيع المباشر لمرتاديه والزائرين وتوزيع الهدايا والجوائز واقامة المسابقات ومن ضمنها الدراجات الهوائية وتوفير العاب للأطفال.

واوضح ان مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق الذي يقام برعاية من البنك العربي الاسلامي الدولي ومجموعة العملاق الصناعية من اهم معارض التسوق والترفيه التي تقام محليا كونه يتيح الفرصة لضيوف المملكة من العرب والمغتربين الأردنيين والمقيمين للاطلاع على ما حققته الصناعة المحلية من تطور وازدهار وتنافسية عالية كما يمزج بين التسوق والترفيه.

وقال ابو سعده ان اقامة المعارض المتخصصة يسهم بالترويج للصناعة المحلية وبيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة، مشيرا الى ان الاردن بات وجهة مفضلة للسياحة العائلية وبخاصة من دول الخليج العربي بفعل توفر الامن والاستقرار.