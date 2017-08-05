الحرة نيوز –

توجه مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه إلى محافظة معان ، للوقوف على تفاصيل حادثة إطلاق النار على احدى مركبات الأمن العام .

واستشهد أحد مرتبات الامن العام واصيب اخر بإطلاق عيارات نارية من قبل مطلوب في مدينة معان .

وفي التفاصيل ، قال مصدر أمني: أنه وأثناء وجود مركبة تابعة لادارة الدوريات الخارجية بداخلها اثنين من مرتبات الامن العام، احدهما برتبه رقيب والاخر مستخدم مدني في مدينة معان أقدم أحد الأشخاص من أرباب السوابق الجرمية والمطلوبين بقضايا مختلفة باطلاق النار باتجاه المركبة من سلاح كان بحوزته مما ادى الى اصابتهما بعيارات ناريه في مناطق مختلفة من جسمهما وجرى اسعافهما على الفور للمستشفى وما لبث احدهما برتبه رقيب ان فارق الحياة متاثرا بجراحه.

واضاف المصدر ان التحقيقات بوشرت في الحادثه والبحث جار عن مطلق النار.