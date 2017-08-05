الحرة نيوز –

باشرت أمانة عمان بتحديد مواقع بيع وذبح الاضاحي في مناطق العاصمة عمان مع الأخذ بالاعتبار سهولة وصول المواطن إليها و توفير كافة متطلبات الشروط البيئية والصحية والسلامة العامة ، وتوفير الكوادر اللازمة .

وجرى خلال إجتماع عقد برئاسة المدير التنفيذي للمناطق رئيس لجنة بيع وذبح الاضاحي المهندس عماد الضمور وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة للغاية التأكيد على استمرار النجاح والاستفاده من الخبرات المتراكمة لكوادر الامانة في هذا المجال .

وكذلك تجنب الملاحظات التي رصدت خلال العام الماضي من بيع وذبح عشوائي للاضاحي ، وعلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التي ستعلنها أمانة عمان لاحقا والتي تحدد مواقع بيع الأضاحي وتنظيم عملية البيع والذبح .

وقال المهندس الضمور أن الامانة ستعلن عن كافة مواقع بيع الأضاحي وذبحها حال تجهيزها بشكل نهائي داخل حدود أمانة عمان والتعليمات الخاصة بذلك التي تشدد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين ؛ لضمان تحقيق العدالة والمساواة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

يذكر أن أمانة عمان تقوم سنويا بتوفير مواقع بيع وذبح الاضاحي في مختلف مناطقها ؛ بهدف الحد من ظاهرتي البيع والذبح العشوائي ضمن حدودها ، إضافة لضبط التجار وأصحاب المواشي بالشروط الصحية اللازمة ، كما تعمل على توفير الكوادر الطبية البيطرية في مواقع البيع للأشراف والمتابعة على الأضاحي وعدم مخالفتها للشروط الشرعية والصحية .

وكان رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربه شكل لجنة بيع وذبح الاضاحي ، التي ضمت كل من المدراء التنفيذيين للبيئة ، والأسواق ، ورقابة الأعمار ، ومدراء دوائر الرقابة الصحية والمهنية ، وضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان ، والمسالخ ، والأملاك ، ووضبط عمليات البيع العشوائي والأزالة ، والأدارة المشتركة .