الحرة نيوز –

عممت نقابة الصيادلة على صيدليات المملكة بعدم السعي لجلب الزبائن بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال وسطاء أو باستخدام وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال نائب نقيب الصيادلة الدكتور محمد ابوعصب في بيان صحفي ، إن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين استنادا لأحكام قانون الصيدلة والدواء رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن النقابة.

وأشار إلى أن النقابة وجهت تنبيهات لبعض الصيدليات المخالفة بضرورة الالتزام بأحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وقال أمين سر النقابة الدكتور صلاح قنديل إن مجلس النقابة أقر التصور العام لحملة التأكيد على الالتزام بالسعر الرسمي المقرر للأدوية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأشار إلى أن النقابة ستنفذ خطة إعلامية لتوعية الصيادلة والمجتمع بأهمية الالتزام بالسعر الرسمي، مبينا أن دائرة الرقابة في النقابة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة والغذاء والدواء بمراقبة التزام الصيادلة بالسعر المحدد.

وحددت النقابة مواعيد وشروط المشاركة في انتخابات لجانها الفرعية في المحافظات والتي ستجري خلال الفترة من 13 الشهر الجاري ولغاية 15 الشهر المقبل