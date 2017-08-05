الحرة نيوز –

من المتوقع أن تتأثر المملكة مُجدداً بكتلة هوائية حارة اعتباراً من يوم الإثنين 7 أغسطس / آب، بحيث تصبح الأجواء مجدداً حارة في مختلف المناطق، وتكون شديدة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة إضافة الى المناطق الصحراوية.

واشار موقع طقس العرب في تقرير اصدره اليوم السبت، ان هذه الكتلة الهوائية الحارة ستتميز بطول مدة تأثيرها، أي أن تأثيرها سيكون بدءاً من يوم الاثنين وقد يمتد حتى نهاية الأسبوع أو حتى بداية الأسبوع القادم، فيما تتجاوز الحرارة معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية بشكل يومي.

ليس ذلك فحسب، بل ستكون الأجواء ليلاً أكثر حرارة من المعتاد وبشكل لافت اعتباراً من ليلة الإثنين، وذلك عند المقارنة مع الليالي الحالية، اذ يتوقع أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة ومتجاوزة حاجز الـ 30 مئوية خلال ساعات المساء الأولى في العديد من المناطق.