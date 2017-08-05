الحرة نيوز –

نفذت الأجهزة الأمنية عصر اليوم مداهمة أمنية وسط مدينة اربد استهدفت أحد الفارين من الأحداث والمتهم بخلية اربد الارهابية .

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية نفذت عملية أمنية عصر اليوم وسط مدينة اربد وألقت القبض على المتهم الثاني في قضية اربد الارهابية بعد أن فر من مركز احداث اربد وبرفقة حدث آخر متهم بنفس القضية قبل حوالي شهرين.

ويشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على حدث لليلة أمس الجمعة بعد أن فر من مركز احداث اربد قبل حوالي شهرين .

وذكر مصدر مطلع إنه تم العثور على ومواد مصنعه قابلة للانفجار داخل المنزل في بلدة حوارة شرق مدينة اربد .