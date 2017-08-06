الحرة نيوز – هشام عورتاني

الرقيب جعفر الربابعة لن يكون أخر شهيد من الأمن العام وهو عليه الرحمة ولزميله المصاب الشفاء لن يكون أو لن يكونا آخر الضحايا طالما تمسكت مديرية الأمن العام بأساليبها في ملاحقة المطلوبين ومواجهتهم وجها لوجه دون أي حساب لتبعات هذه المواجهة وخطورتها الشديدة على حياة عناصر ومنتسبي جهاز الأمن العام وعلى حياة المواطنين في نفس الوقت

نحن لسنا في حالة حرب والقبض على مطلوب خطير بصرف النظر عن مدى خطورة هذا الشخص جميع ذلك لايستدعي مطاردته واستخدام السلاح ضده في الأماكن المكتظة بالمواطنين حتى في الأماكن المغلقة حيث أن حياة رجل الأمن تكون مهددة في هذه الحالة ايضا

فقدنا الكثير من رجال الأمن في مواجهات مع مطلوبين وهي مواجهات خاسرة ثمنها شهداء وبالمقابل مطلوب بحقه اسبقيات اتجار في المخدرات ونحو ذلك وجميع ذلك لاقيمة له وهو ليس انجازا حيث من الممكن القبض على هذا المطلوب بسرية تامة ودون استخدام الرصاص وبأسليب تختلف عن الأساليب المألوفة المصحوبة بالرعب علما أن مثل هذه الأساليب تستفز المطلوبين وهم غالبا مدججين بالأسلحة ويعرفون أن القبض عليهم يعني ذهابهم للسجن وفي هذه الحالة يدافعون عن أنفسهم حتى لو تطلب ذلك اطلاق النار على الطرف الآخر مثلما حصل في حالات كثيرة

لم نعرف تفاصيل دقيقة عن ماحدث في معان يوم أمس فالرواية الرسمية تقول أن أحد المطلوبين فتح النيران تجاه دورية للأمن العام ماأسفر عن استشهاد رقيب في الأمن العام واصابة زميله

نعلم أن المصاب جلل ولكن الهدف هو حماية أرواح أفراد جهاز الأمن العام وصرف النظر عن ملاحقة المطلوبين لذلك كله يتوجب على مدير الأمن العام أن لايقع في أخطاء سلفه ومن سبقوه والذين لم تتوفر لديهم الجرأة الكافية لاجراء مراجعة لأداء الجهاز وماترتب من كلف باهضة ترتبت على هذا الأداء

لقد حان الوقت للابتعاد عن مظاهر العسكرة والمظاهر الاستفزازية الأخرى المصحوبة بالرعب والبحث عن وسائل جديدة للقبض على مطلوبين خطرين