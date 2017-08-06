الحرة نيوز –

أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع، أهمية التنسيق والتعاون الفلسطيني الأردني والعربي المشترك لمواجهة مشاريع التهويد الاسرائيلية والاستيطان بمدينة القدس المحتلة .

وقال قريع في بيان صحفي اليوم الأحد، إن التنسيق بين القيادتين الفلسطينية والأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس، والدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وبدعم الأشقاء العرب والمسلمين في العالم، وصمود المقدسيين ووقوف شعبنا بثبات مع انتفاضتهم، مكن الصامدون في القدس، القابضين على الجمر، على إرغام سلطات الاحتلال على التراجع عن مخططاتها التهويدية والاجرامية، وإلغاء الإجراءات التي حاولت فرضها في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة فرض مخطط تقسيم المسجد الأقصى، كما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل”.

واكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الأشقاء في الأردن، الذي كان له الأثر البالغ في دعم المقدسيين الصامدين في مدينتهم والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، وهو ما أجبر الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن إجراءاته العدوانية.