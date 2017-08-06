الحرة نيوز –

– خصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات البريد الإكتروني (information@Istd.gov.jo) لتلقي شكاوى المواطنين بحق التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات واصحاب الأعمال والمهن الذين يمتنعون عن تحرير واصدار الفاتورة لقاء أي سلعة أو خدمة يتم شراؤها أو تقديمها مقابل ثمن.

ودعت الدائرة، في بيان أصدرته اليوم الاحد المواطنين عند شرائهم أي سلعة أو خدمة إلى “طلب فاتورة مكتملة الشروط، والتأكد من قيام البائع أو مؤدي الخدمة بتسجيل قيمة ضريبة المبيعات عليها والتأكد من وجود الرقم الضريبي على الفاتورة”.

وطلبت الدائرة في حال امتناع التاجر أو مؤدي الخدمة عن اصدار فاتورة ضريبية “إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى عنوان الدائرة (information@Istd.gov.jo) تتضمن التفاصيل والمعلومات المتعلقة بواقعة الامتناع والاسم والعنوان كاملا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف تعليمات اصدار الفاتورة الضريبية وذلك التزاما بتعليمات قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته المتعلقة بالفاتورة الضريبية.

يذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خصصت أيضا خط هاتف ساخنا على الرقم (4636222) لتلقي شكاوى المواطنين بحق التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات وأصحاب الاعمال والمهن الذين يمتنعون عن تحرير واصدار الفاتورة لقاء أي سلعه أو خدمه يتم شراؤها من قبل المواطنين ودفع ثمنها.