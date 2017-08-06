الحرة نيوز –

دخلت وزارة التربية والتعليم ممثلة في ادارة الامتحانات المرحلة النهائية استعدادا لاعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي للدورة الصيفية ، حيث أكدت مصادر في الوزارة البدء بمرحلة مراجعة العلامات قبل مرحلة جمع علامة الفصلين وإدخالها الكترونيا ليصار الى إعلانها بشكل رسمي حيث تحرص الوز‑ارة على انجاز مراحل التصحيح والتدقيق واستخراج النتائج بكل دقة، وبما يمنح الطلبة العلامات الحقيقية التي حصلوا عليها وبشفافية تامة.وتوقعت مصادر مطلعة ان تعلن النتائج في موعد اقصاه صباح الأحد 13 من الشهر الحالي وان الوزارة فور الانتهاء من عملها بشكل كامل ستعلن عنها دون ابطاء.

وكان مدير الامتحانات في الوزارة زيدان علاوين قال في تصريحات سابقةً ان دفاتر الاجابة تمر في سلسلة من المراحل التي تشرف عليها لجان مختصة في الادارة قبل الاستخراج النهائي للنتائج تصل الى 29 مرحلة، تشمل التفتيش والتدقيق والمطابقة وغيرها من المراحل المختلفة والدقيقة.

كما تعمل اللجان وفق علاوين على اخذ عينات عشوائية من الدفاتر لإعادة جمع ومطابقة العلامات المثبتة عليها مع العلامات المدخلة على النظام المحوسب لكل مبحث ولكل طالب قبل الاستخراج النهائي للنتائج واعلانها بشكل رسمي.

واعلن الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد، ان الوزارة ستحدد الموعد النهائي لاعلان نتائج الثانوية العامة «التوجيهي» بعد 48 ساعة. وأوضح الجلاد، ان عملية استخراج نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2017 ما زالت مستمرة ولم يتم الانتهاء من استخراج النتائج النهائية للطلبة