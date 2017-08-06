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الحرة نيوز –

قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة مساء الأحد الموافقة على نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية لسنة 2017 .

وجاء نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية لسنة 2017 لضبط أعمال المجالس البلدية والرقابة عليها حيث فصل قانون البلديات صلاحيات البلديات ورؤسائها الامر الذي استوجب نظام مساءلة واضح.

وبموجب النظام تتم مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية وتحديد التزاماتهم وواجباتهم والاجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهم في حال مخالفتهم التشريعات الناظمة للعمل البلدي .