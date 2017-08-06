الحرة نيوز –

قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن هزايمة ان عدد الاشتراكات التي تم فصلها بسبب هدر المياه في مدينة اربد خلال 11 اسبوعا وصل الى 449 اشتراكا.

وأكد الهزايمة ان كوادر فرق التفتيش على هدر المياه التابع لمديرية قصبة اربد زار 68 عمارة سكنية تضمنت 1098 مشتركا مما يعني فصل المياه عن 41 بالمائة من المشتركين بسبب هدر المياه في الشوارع وأن 259 مشتركا تم اعادة اشتراكاتهم بعد تصويب أوضاعهم .

وبين ان المعلومات التي يجرى توثيقها أثناء الزيارة لتلك العمارات التي يوجد مشاكل هدر في خزاناتها تتضمن اسم المشترك ورقم الاشتراك وصور حالة الهدر، سيتم التعامل معها والاستفادة منها في العديد من الامور وأهمها أن ارتفاع قيمة الفاتورة لتلك الاشتراكات سببها الهدر وذلك بالاستناد الى الملاحظات التي تم تسجيلها وبالتالي فان أصحاب تلك الاشتراكات لن يسمح لهم بالاعتراض على قيمة فواتيرهم لأن هدر المياه الذي تم توثيقه في الأصل هو كميات مياه تم احتسابها من خلال العداد و لكنها ذهبت سدى إما الى الشوارع أو إلى شبكات الصرف الصحي.

وبين ان الهدف من هذه الحملة ليس الفصل بقدر ما هو الحفاظ على المياه من الهدر وبما ينعكس ايجابيا لمصلحة المواطن في المقام الاول كانخفاض قيمة فاتورة المياه وتجنب حدوث مكرهة صحية اسفل العمارة وخاصة في الكراجات السفلية وبالتالي عدم الاضرار بالأبنية على المدى البعيد.

وقال ان الحملة تعتمد على اجراءات عديدة قبل الوصول الى فصل اشتراك المياه للمخالفين المتسببين بهدر المياه ابتداء من مراقبة الأبنية التي تنساب منها المياه في الشوارع كملاحظة أولية خلال فترة دور توزيع المياه ومن ثم الصعود الى أسطح تلك البنايات وتفقُد الخزانات وترقيمها وتثبيت ملصق على الخزانات التي تعاني من مشاكل تسبب هدراً للمياه.