الحرة نيوز –

أعلن مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المهندس مجدي البطوش، انه سيتم تسيير أول قافلة حجاج اردنيين الى الديار المقدسة في السادس عشر من الشهر الحالي.

وقال البطوش ان الدائرة انتهت من كافة ترتيبات الحج، موضحا ان الحجاج الاردنيين سيتوجهون الى الديار المقدسة بثلاثة قوافل، الاولى ستنطلق في السادس عشر من الشهر الحالي، والثانية في الثامن عشر، والثالثة سيتم تسييرها في التاسع عشر من الشهر الحالي، وهي القافلة الرئيسة والاكبر من بين القوافل الثلاث.

وبين البطوش ان دائرة الحج والعمرة ستقيم احتفالا رسميا يوم التاسع عشر من الشهر الحالي، لتوديع الحجاج الاردنيين في واحة معان، مؤكدا ان كافة الاجراءات الفنية المتعلقة ببعثة الحج الاردنية تم الانتهاء من ترتيباتها.