الحرة نيوز –

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن الأجانب ذكوراً وإناثاً إرتكبوا خلال العام ما مجموعه 944 جريمة جنائية بإنخفاض نسبته 20% مقارنة بعام 2015، و 2221 جنحة بإنخفاض أيضاً نسبته 7.7% مقارنة بعام 2015. كما أن الأجانب إرتكبوا إضافة الى ذلك 1565 جريمة من جرائم المخدرات (165 جريمة إتجار و 1400 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة خلال عام 2016).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب عام 2016 توزعت على النحو التالي: 165 جريمة وقعت على الإنسان، و 53 جريمة مخلة بالثقة العامة، و 2226 جريمة وقعت على الأموال، و 300 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و 99 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 266 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، و 56 جريمة أخرى.

وتشكل الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ما نسبته 8.4% من مجموع الجرائم التي إرتكبها الأجانب، فيما كانت النسبة الأعلى للجرائم الواقعة على الأموال وبنسبة 70.3%.

وتضيف “تضامن” بأن عدداً من الجرائم والتي أرتكبها الأجانب شهدت إنخفاضاً عام 2016 مقارنة بعام 2015 ، وهي الشروع بالقتل (41 جريمة وبإنخفاض 10.8%)، والضرب المفضي الى الموت (جريمة واحدة بإنخفاض 75%)، وجريمة الإيذاء البليغ (102 جريمة بإنخفاض 7.2%)، وتزييف النقد (6 جرائم بإنخفاض 33.3%)، والتزوير الجنائي (47 جريمة بإنخفاض 32%)، والجرائم الواقعة على الأموال (2226 جريمة بإنخفاض 14.6%)، والجرائم الواقعة على الإدارة العامة (300 جريمة بإنخفاض 3.5%)، والجرائم التي تشكل خطراً على السلامة العامة (99 جريمة بإنخفاض 16.8%)، والإنتحار (15 جريمة بإنخفاض 21%)، والزنا (31 جريمة بإنخفاض 24.3%).

وأظهر التقرير بأن الجرائم التي إرتكبها أجانب وشهدت إرتفاعاً هي جرائم القتل العمد (10 جرائم بإرتفاع 42.8%)، والقتل القصد (7 جرائم بإرتفاع 16.6%)، والمقاومة والإعتداء على الموظفين (235 جريمة بإرتفاع 7.8%)، والإغتصاب (32 جريمة بإرتفاع 39.3%)، والخطف (30 جريمة بإرتفاع 25%)، وهتك العرض (136 جريمة بإرتفاع 3.8%)، والبغاء (30 جريمة بإرتفاع 42.8%)، والإجهاض (7 جرائم بإرتفاع 250%)، والمقامرة (4 جرائم بإرتفاع 100%)، ومخالفة قانون الآثار (37 جريمة بإرتفاع 19.3%).

وبمقارنة مع الأرقام الإجمالية لعدد من الجرائم المرتكبة في الأردن عام 2016، نجد بأن الأجانب إرتكبوا 32 جريمة إغتصاب من العدد الإجمالي البالغ 138 جريمة وبنسبة 23.1%، كما إرتكبوا 136 جريمة هتك عرض من العدد الإجمالي البالغ 982 جريمة وبنسبة 13.8%، وأرتكبوا 30 جريمة خطف من العدد الإجمالي البالغ 199 جريمة وبنسبة 15%، وإرتكبوا 7 جرائم إجهاض من العدد الإجمالي البالغ 16 جريمة وبنسبة 43.7%، وإرتكبوا 31 جريمة زنا من العدد الإجمالي البالغ 119 جريمة وبنسبة 26%.

وتنوه “تضامن” بأن الإحصائية لم توضح جنسيات الأجانب مرتكبي الجرائم أو جنسيات الضحايا، أو فيما إذا كانوا ذكوراً أم إناثاً، كما لم تبين الفئات العمرية لكل من مرتكبي الجرائم من الأجانب أو الضحايا. علماً بأن عدد الجنسيات الموجودة بالأردن يصل الى 108 جنسية.