الحرة نيوز –

تمكن قسم مكافحة مخدرات جرش، بالتعاون مع شرطة جرش، الإثنين، من القاء القبض على مروج مخدرات ومطلوب خطير جدا، في عدد من القضايا لعدة جهات أمنية، بحسب ما أفاد مصدر أمني .

وأوضح المصدر أنه القي القبض على المطلوب في احدى قرى غرب جرش، إثر وصول معلومات للأجهزة المختصة تفيد بتواجده في منزله بعد أن كان متوارياً عن الأنظار لفترات طويلة.

وأضاف المصدر أنه تمت مداهمة منزل المطلوب بعد جمع المعلومات والتحريات المطلوبة، حيث ابدى مقاومة شديدة جداً مستخدماً الأسلحة البيضاء، قبل إلقاء القبض عليه دون وقوع إصابات.

وأشار إلى أنه ضُبط بحوزته نصف كيلو حشيش صناعي “جوكر” كانت موضوعة بأكياس مجهزة للبيع ، كما ضُبط بحوزته ايضاً نصف كيلو بودرة لمادة “الجوكر” وهي من المواد الخطيرة، موضحا أن التحقيقات جارية مع المضبوط.