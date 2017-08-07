الحرة نيوز –

: رفضت السلطات المصرية تكفيل جماهير الفيصلي المقبوض عليهم على اثر احداث الشغب التي وقعت عقب لقاء الفيصلي والترجي التونسي في نهائي البطولة الذي اقيم الاحد في الإسكندرية.

ونقلت وسائل اعلام مصرية عن مصدر امني وصفته بالرفيع قوله : ان جماهير الفيصلي والمحجوزين بقسم باب شرق الإسكندرية سيعرضون الاثنين على النيابة العامة.

واشار المصدر لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وحصر التلف الذي لحقت بإستاد الإسكندرية والتحفظ على عدد من كاميرات المراقبة لاستكمال التحقيقات.

وبحسب تلك الوسائل بلغ عدد الموقوفين من جماهير الفيصلي 39 مشجعا .ويواجه المشجعون تهم تتعلق بافتعال أعمال شغب وتكسير محتويات الاستاد.