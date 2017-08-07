الحرة نيوز –

اسعد الله صباحكم الاعزاء.

وصلنا الان مطار عمان بالطائرة الأولى. لم اتمكن من التواصل معكم لعدم وجود انترنت.

تعرض جمهور الفيصلي لعقوبة جماعية. كنت اهديء شبابنا الساخطين على انحياز التحكيم فتلقيت هراوة على ركبتي. تلقى شبابنا ضربا مبرحا رغم انهم لم يكونوا يقاومون أو يبدون ردة فعل سلبية تجاه الأمن المصري. المشجعون كانوا نوعان نوع غاية في الانضباط والتهذيب والتصرف المسؤول والوطنية والاحترام والحماسة لفريقهم ولعلمهم. ونوع آخر محدود العدد كان سلوكه يتسم باللامسؤولية.

35 شابا رهن الاعتقال يتابع أمور الإفراج عنهم مع الامن المصري بكل حرص واهتمام سفيرنا المحترم الدكتور علي العايد.

التصرف اللامسؤول الذي صدر عن عدد محدود من مشجعينا لا يمثلنا والتصرف الهمجي الذي عوملنا به يستوجب الشجب والاستنكار.

وآخر الامر، مصر اكبر من همجها. ومصر العروبة هي قلبنا النابض.

اكرر. الفيصلي زعيم بكل معنى الكلمة.

الفيصلي فريق يشرف ويستحق الدعم والمؤازرة.