الحرة نيوز –

وصل العدد التراكمي لاصابات الايدز محليا ( 1400 ) اصابة جلها تعود لوافدين ومقيمين منها 382 لاردنيين وذلك منذ اكتشاف المرض عام 1981 وحتى الان وذلك وفق السجل الوطني لمكافحة الايدز التابع لوزارة الصحة .

ولدى وزارة الصحة نظام رقابي صارم ودقيق يقدم المشورة والفحص الطوعي والعلاج مجانا للمصابيين وبسرية تامة وان مركز الايدز في الوزارة تمكن من السيطرة على هذا المرض بنسبة 100% .

وحتى الان لم يتمكن الطب الوقائي من اكتشاف علاج يشفى تماما المرض غير ان السيطرة عليه تعتبر ممكنة بعد ذلك يستطيع المريض تناول ادويته وممارسة نشاطاته وحياته بشكل طبيعي ويمكنه الزواج والانجاب ولكن تحت الطبي التام ولدي مراكز الايدز الوطني امثلة كثيرة وناجحة للتعامل مع هذا المرض ومعايشته .

وينتقل الايدز للإنسان بعدة وسائل منها: تعدد الاتصالات الجنسية او اعطاؤه وحدات دم ملوثة بمرض الايدز او استخدام المريض لأدوات ملوثة بهذا المرض (…) ومرض الايدز يصيب جهاز المناعة وقد اكتشف في الولايات المتحدة اوائل الثمانينات وفي الاردن اكتشفت اول اصابة عام 1985 العام ، بحسب الراي.

وقد اعتبر مرض الايدز قاتلا ما بين عامي 1981 – 1989 ولا علاج له والاردن تعد من اوائل الدول التي ادخلت علاجات الايدز للمرضى وتعطى للمصابين مجانا.