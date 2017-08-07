الحرة نيوز –

ﻻتزال جهود ومبادرات لجنة المتابعة العشائرية التي شكلت من من أبناء وشيوخ ووجهاء عشيرة قاتل رجل الامن العام وعلى مدى يومين وحتى اعات متأخرة تجري مباحثات وتفاوض مع المطلوب وذويه لإقناعهم بتسليم أبنهم طواعية إلى أجهزة الأمن ،

وقالت اللجنة ان خيارات التفاوض مستمره ولم يغلق باب الحوار، بهدف تجنيب المدينه المداهمه اﻻمنيه حقنا للدماء وانها تبذل جهوداً مكثفة ومتواصلة لإقناع المطلوب أمنياً بالموافقة على تسليم نفسه طواعية إلى أجهزة الأمن ، وتجنيب المدينة “الخيار الأمني”، خوفا من تفاقم الأمور ووقوع ما لا يحمد عقباه

وبينت اللجنه والتي تم تكليفها من قبل مدراء اﻻجهزه اﻻمنيه في المحافظه لترتيب لقاءات مماثلة مع المطلوب وذويه في منزلهم لإقناعهم بتسليم نفسه واعتبارها الفرصه اﻻخيره قبل بدء تنفيذ الحمله اﻻمنيه المنوي تنفيذها من اجل إعطاء فرصة للجهود العشائرية بتحقيق هدف تسليم المطلوب بعيدا عن اللجوء للحل الأمني،

واكدت اللجنه انه تم الالتقاء مره أخرى لاقناع ذوي المطلوب وبالطرق السلمية وبأقل الخسائر، وعدم فتح المجال للحلول الأمنية للقبض عليه ، خوفا من وقوع ما لا يحمد عقباه