الحرة نيوز –

أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم أسس قبول الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين وانتقالهم للعام الدراسي 2017/2018، بحيث تتم إجراءات انتقال طلبة المرحلة الأساسية دون الرجوع إلى مديريات التربية والتعليم، وسهلت انتقال الطلبة بين الفروع المختلفة في المرحلة الثانوية.

وسمحت الأسس انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة في مرحلة التعليم الأساسي على مدار العام الدراسي من مدرسة إلى أخرى في المديرية ذاتها أو من مديرية إلى أخرى، وذلك بالتنسيق بين مديري المدارس، وتستكمل إجراءات الانتقال إلكترونياً من خلال نظام إدارة المعلومات التربوي (OpenEMIS).

والغت الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رسوم التصديق التي كان يدفعها أولياء الأمور على عملية انتقال الطلبة للمرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس المملكة كافة.

وأتاحت لطلبة الصف الثاني عشر الانتقال بين المدارس الحكومية والخاصة سواء في المديرية ذاتها أو من مديرية إلى أخرى حتى تاريخ (1/10/2017) ولا يجوز النقل بعد ذلك إلا في حالة: تغيير مكان السكن (رحيل الأسرة) أو الجلوة العشائرية أو زواج الطلبة.

ومكنت الأسس طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية أو الخاصة التحويل من الفرع العلمي إلى الفرع الأدبي (فقط)، خلال أسبوعين من بداية العام الدراسي.

كما أتاحت الأسس لطلبة الصف الحادي عشر في المدرسة الحكومية أو الخاصة التحويل من فرع إلى آخر ضمن مسار التعليم الثانوي الشامل (الأكاديمي والمهني) بقرار من اللجنة في المديرية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الأول، وفق خطة توزيع الصف العاشر الأساسي بالاعتماد على المعدل التراكمي.

وسمحت للطالب الذي أنهى الصف العاشر الأساسي في المدرسة الحكومية وصنف في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني (الصناعي، الفندقي والسياحي، الزراعي، الاقتصاد المنزلي) التحويل إلى الفروع الأكاديمية (العلمي والأدبي) في الصف الحادي عشر في المدارس الخاصة فقط مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمدرسة التي سينتقل إليها.

كما سمحت الأسس للطالب الذي أنهى الصف العاشر الأساسي في المدرسة الحكومية وصنف في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي (العلمي والأدبي) التحويل إلى الفروع المهنية (الصناعي، الفندقي والسياحي، الزراعي، الاقتصاد المنزلي) في الصف الحادي عشر في المدرسة الخاصة المهنية فقط مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمدرسة التي سينتقل إليها.

وقامت الوزارة بتعميم هذه الأسس على مديريات التربية والتعليم كافة للعمل بها