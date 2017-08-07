الحرة نيوز –

أكد السفير الأردني في مصر، علي العايد، اليوم الاثنين، أنه تم الإفراج عن جميع مشجعي نادي الفيصلي الذين أوقفتهم السلطات المصرية ليل الأحد الاثنين، في أعقاب المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية بين الفيصلي ونادي الترجي التونسي.

وقال العايد إن اتصالات مكثفة أجريت مع معظم الجهات المعنية في مصر وعلى أعلى المستويات لضمان الإفراج عن المشجعين.

وأضاف العايد أنه وكادر السفارة قاموا بزيارة الموقوفين في قسم شرطة باب شرق في الاسكندرية للاطمئنان على أوضاعهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن جميع الأردنيين هناك بخير وإن لا إصابات في صفوف المشجعين.

وعبر السفير العايد عن شكره وتقديره للتعاون الكامل الذي ابدته الحكومة والجهات الرسمية المصرية المختصة بهدف انهاء هذا الموضوع مؤكدا ان هذا التعاون يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الاردنية – المصرية في مختلف المجالات وبتوجيهات مباشرة من القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين .

من جهته، أكد نائب رئيس النادي الفيصلي بكر العدوان الإفراج عن جماهير الفريق الموقوفين في مصر والبالغ عددهم 38.

وكان حكم المباراة المصري، إبراهيم نور الدين، ارتكب أخطاء تحكيمية عدة ضد فريق الفيصلي تسبب إحدها بإحراز فريق الترجي التونسي هدف الفوز في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما أثار أعمال شغب خلال وعقب المباراة.