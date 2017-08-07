الحرة نيوز –

بلغت صادرات الخضار والفواكه الاردنية الى الاسواق الخارجية حوالي 85 الف طن منها 59 الف طن خضار بنسبة 70 بالمائة من الاجمالي و26 الف طن من الفواكه بنسبة 30 بالمائة.

وقال مساعد امين عام الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة بان صادرات تموز الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2016 ارتفعت بنسبة 6ر18بالمائة وبنسبة 3ر10بالمائة عن صادرات ايار لعام 2017 وذلك نتيجة جهود الوزارة والقطاع الخاص المعني بالمحافظة على الاسواق التقليدية وتمتين العلاقة مع الدول المستوردة والمحاولات الجادة لفتح اسواق جديدة للمنتجات الزراعية الاردنية.

و بين الطراونة ان صادرات البندورة احتلت المركز الاول في صادرات الخضار حيث شكلت 7ر75 بالمائة تلاها محصول الفلفل والكوسا بنسبة 5ر8 بالمائة و4ر6 بالمائة على التوالي وبقية محاصيل الخضار بنسبة 4ر9بالمائة.

كما شكلت مجموعة اللوزيات المرتبة الاولى من الفواكه وبنسبة 65بالمائة تلاها البطيخ والشمام بنسبة 33 بالمائة ثم باقي محاصيل الفواكه بنسبة 2بالمائة توجه للخليج ما نسبته 98 بالمائة من اجمالي صادرات تموز الماضي تلاها الاتحاد الاوروبي بما مجموعه 1283 طنا وبنسبة 5ر1 بالمائة ودول اخرى بكمية 74 طنا بلغت القيم النقدية التقديرية لهذه الصادرات حوال 52 مليون دينار.

وقال الطراونة ان صادرات الباميا الاردنية الى عشرة اسواق اوروبية وعالميه وهي (فرنسا والدانمارك والسويد والمانيا والنرويج وبريطانيا وهولندا وكندا واستراليا ولبنان) بلغت 1170 طنا وهو رقم ممتاز جدا نظرا للطلب المتزايد على الباميا خلال شهري تموز واب من كل عام في الاسواق الاوروبية.