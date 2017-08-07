الحرة نيوز –

قالت الهيئة المستقلة للانتخاب انها رصدت عددا من حالات استخدام شعارها في حملات دعائية لمرشحين مما اوجد حالة من اللبس لدى بعض الناخبين.

واوضح الناطق الاعلامي باسم الهيئة جهاد المومني في بيان اليوم الاثنين ان ذلك تمثل باستخدام شعار الهيئة باشكال اوراق اقتراع غير مطابقة للواقع وادراج صور واسماء مرشحين عليها مع شعار الهيئة او استخدام اشكال لمواد توعوية صادرة عن الهيئة تحمل شعارها وادراج صور مرشحين عليها مما يوهم الناخب انها صادرة عن الهيئة.

وشدد المومني على عدم جواز استخدام شعار الهيئة في الدعاية الانتخابية لأي من المرشحين، مبينا ان هذا الاستخدام الخاطئ له وان كان قد يهدف الى تعريف المرشحين لمناصريهم بترتيبهم على ورقة الاقتراع الا انه يعتبر تضليلا في بعض الحالات لن تقبل به الهيئة وستعمل على التواصل مع المرشحين لمنع مثل هذه الحالات وسحبها سواء كانت مواد مطبوعة او مواد تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.