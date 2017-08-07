الحرة نيوز –

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن ألمانيا تعمل على مساعدة الإرهابيين، وذلك بعدم استجابتها لآلاف الملفات التي أرسلتها أنقرة وتسليم المطلوبين والمشتبه بهم إلى تركيا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التركي قوله في مؤتمر في إقليم ريزه على البحر الأسود: “ألمانيا تساعد الإرهابيين.. أعطينا (المستشارة الألمانية أنغيلا) ميركل 4500 ملف لكن لم نتلق إجابة على أي منها”.

وأضاف أردوغان: “عندما يكون هناك إرهابي فبوسعهم إبلاغنا أن نعيد ذلك الشخص. لن ترسلوا الإرهابيين الذين لديكم لكن يمكنكم أن تطلبوا منا ذلك. أعندكم نظام قضائي وليس عندنا في تركيا؟”.

جدير بالذكر أن العلاقات بين أنقرة وبرلين تمر بمرحلة من التدهور وذلك على خلفية الانقلاب العسكري الفاشل الذي حصل في تركيا في 15 تموز 2016 وما تبعه من اعتقالات.