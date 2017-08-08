الحرة نيوز –

قالت ادارة العلاقت العامة والاعلام ان مجموعات مكافحة المخدرات وبعد التاكد من معلومات وردت اليهم حول قيام احد الاشخاص من المشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة باستغلال قطعة ارض في منطقة وعرة في احدى مناطق جنوب العاصمة لزراعة المواد المخدرة ( المارجوانا ) , نفذت امس وبعد التأكد من وجود المشبوه في المكان مداهمة له والقي القبض عليه وجرى تطويق قطعة الارض لضبط كل ما تحويه من تلك المادة المخدرة .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه ضبط داخل قطعة الارض بعد مسحها وتفتيشها على كميات من مادة المارجوانا الخضراء والمجففة والتي لا تتعدى غايات الترويج المحدود , وبوشرت التحقيقات تمهيدا لاحالة القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة