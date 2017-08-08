الحرة نيوز –

رجحت مصادر نيابية ان الجلسة الصباحية لمجلس النواب هي اخر جلسة لهم في الدورة الاستثنائية.

والغى رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الجلسة المسائية للمجلس اليوم بعد ان اقروا قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.

وفي حال صدور الارادة الملكية بفض الدور بعد اخر جلسة لمجلس الاعيان يكون بذلك اقر مجلس الامة ١٣ تشريع من جدول اعمال الدورة من اصل ١٦ تضمنتها الارادة الملكية السامية.

وتضمنت الاستثنائية في جدولها 16 مشروع قانون معدلا هي: استقلال القضاء، تشكيل المحاكم النظامية، أصول المحاكمات المدنية، العقوبات، محكمة الجنايات الكبرى، أصول المحاكمات الجزائية، البينات، التنفيذ، التحكيم، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، الشركات، رسوم تسجيل الاراضي، إضافة الى قوانين: محاكم الصلح، إدارة قضايا الدولة، وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين، والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.