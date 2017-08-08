الحرة نيوز –

شهدت أسعار عدد من أصناف الخضار والفواكه ارتفاعا ملموسا في السوق المركزي، نتيجة لانخفاض الكميات الواردة.

وأرجع مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، تلك الارتفاعات إلى عزوف حوالي 30% من المزارعين عن زراعة أراضيهم، وذلك بسبب تراكم خسائرهم وتردي القطاع الزراعي عموما.

وأوضح العوران أن العديد من المزارعين باتوا بحكم المطلوبين للتنفيذ القضائي، نتيجة لعدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية والقروض البنكية، مقدرا أعدادهم بما يتجاوز 10 آلاف مزارع.

كما أدت الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة إلى خفض الإنتاج الزراعي، وهو ما ينعكس على الأسعار نتيجة ضعف الكميات المعروضة في السوق.

وحذر العوران من انعكاس ذلك على الأمن الغذائي الوطني، وآثار ذلك على المستهلكين.

وكان نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، قد أكد ارتفاع أسعار بعض الأصناف، مثل الزهرة والكوسا والخيار والفاصوليا والبطيخ والشمام، حيث تجاوز سعر كيلو الزهرة في السوق المركزي الدينار الواحد، والكوسا من 700 – 750 فلسا للكيلو.