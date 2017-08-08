الحرة نيوز – محمد الرياش

اليوم مش تقييم لمطعم او كافيه, اليوم مشكلة موجودة عند كل المطاعم في مدينة عمان وهي مشكلة خدمة اصطفاف السيارات (الفاليت).

موقفين صاروا خلال الاسبوع الماضي حابب اشاركهم.

الموقف الاول: تايم سنتر في الصويفية, صفيت امامه ونزلت اختي تجيب ساعتها من جوا المحل وانا ضليت بالسيارة, اجى الشب تبع الفاليت بحكيلي ممنوع تصف هون, طبعا اللي بيعرفني بيعرف قديه انا عقلي سلس بهيك امور فحكيتله اوكي حبيبي اذا بتحب خالفني. المهم انتبهت على الشب, فعليا هو حاجز امام التايم سنتر وكريما كريم والطرف الاخر من الشارع اللي هو شقق سكنية! اجت صبية صفت على السايد الثاني (امام منزل سكني) ركض لعندها وحكالها انه فاليت وهي اعطته المفتاح ومشيت!

الموقف الثاني: مطعم عالية شارع المدينة المنورة, وصيت على وجبة من عنده على التلفون ومرقت اخدها, صفيت امامه وطبعا اجى الشب حكيتله بدي اتناول الوجبة وطالع شكرا الك. الوقت التقريبي اللي امضيته بالمحل كان 3 دقائق ما بين الشب اللي امامي عالكاشي حاسب, وانا بعده ولتناولت الطلبية وطلعت. كان الشرطي عم يخالف السيارة, مشيت لعنده ووقفت جنبه, بيحكيلي سيارتك؟ حكيتله نعم صحيح كمل المخالفة لكن يعني من بين كل هالسيارات اللي صافة امام المحل اخترت هاي؟ بيحكيلي سألت الشب الفاليت عن السيارة وحكالي انها مش معه بالمطعم!! طبعا طلعت علي الوجبة ب 20 دينار

السؤال المطروح واللي يا ريت الكل يشارك بالاجابة عنه, ليه بتصف فاليت؟

هل هو كسل انه الواحد يصف 100 متر بعيد عن المحل ويمشي؟ هل تعلم انه شب معرفة بيشتغل فاليت بيحكيلي انهم بصفوا السيارات اي مكان وكتير ايام بكون عليها مخالفات بيشيلوها وبيكبوها؟ هل تعلم انه الشركات بتحكيلك انه لو الشب اللي اخد السيارة منك ضرب السيارة عامدا متعمدا وشطبها, الشركة ما بتتحمل مسؤولية؟ هل تعلم انه الشركات بتحجز اماكن اصطفاف عامة وبتمنعك تصف فيها عشان تستفيد هي فلوس؟

الحل انه كل واحد يرفض الاصطفاف الفاليت الاجباري, يشيل الحاجز البلاستيكي ويصف, واذا اجى الشب حكالك ممنوع احكي مع 911 امامه واحكيلهم في شب بيمنعني اصف في الشارع (مجربة ومضمونة). قانون ترخيص شركات الفاليت الزم الشركات انها تكون مستأجرة ارض قرب المنشأة المخدومة لاصطفاف السيارات فيها ومنعها من حجز الشارع باستثناء مدخل المنشأة وحدد المساحة المحجوزة بسيارتين, والزم اي موظف اصطفاف فاليت انه يكون لابس بطاقة تعريفية باسمه وباسم الشركة المرخصة (المكان الوحيد اللي شفته عامل هيك امام مستشفى الاسراء في شارع الجامعة).

نعم بتفهم بعض الحالات الاستثنائية امام المستشفيات واللي صعب الواحد يصف مكان بعيد, مثلا طلعة عشا تاعت خطوبتك وانت والخطيبة مطقمين ,وما بدكم تمشوا, ممكن باب فندق عشان عرس. لكن اللي عم اتكلم عنه هو ” الخاوات” الجديدة امام كل مطعم في عمان بلا استثناء.

يمكن الموضوع مش متعلق بالطعام والمطاعم بشكل مباشر, لكن كل شخص فينا بواجهه عند زيارته لاي مطعم وممكن يشعر بالاحراج من مرافقينه ويسلم سيارته لشخص غريب تحت مسمى الخجل.