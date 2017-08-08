الحرة نيوز –

أكد الامين العام للاتحاد الاردني لكرة القدم سيزار صوبر أن كل ما يثار عبر وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاع عقوبات من قبل الاتحاد العربي على النادي الفيصلي عار عن الصحة.وقال في حديثه للموقع الرسمي للاتحاد: يتواصل الاتحاد الاردني وبتوجيه من الأمير علي بن الحسين مع المسؤولين في الاتحاد العربي لكرة القدم لبحث تفاصيل وتداعيات الأحداث التي رافقت المباراة النهائية لبطولة الاندية العربية التي اختتمت يوم الاحد الماضي في جمهورية مصر العربية، وتواصلت شخصيا مع الامين العام للاتحاد العربي الاخ سعيد الجمعان الذي أكد أن كل ما يثار حول تلك الأحداث من عقوبات وتصريحات منسوبة الى الاتحاد العربي وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق.ولفت صوبر الى أن اللجنة الانضباطية للاتحاد العربي لم تنعقد حتى اللحظة لكي يتم أصدار قرارات وعقوبات، “تلقينا تأكيدات ان الاتحاد العربي سيستند الى اللوائح والتعليمات في دراسته وبحثه لكل الأحداث التي رافقت المباراة، ونحن على تواصل مستمر مع المسؤولين في الاتحاد العربي”.