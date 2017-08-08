الحرة نيوز –

حذر مركز الأمن الإلكتروني من استخدام “هاكرز” لطرق غير تقليدية في اختراق الأجهزة الإلكترونية.

وأشار المركز في مجموعة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن ما يُعرف بـ DNS-Bot هي أشهر تلك الطرق، مؤكدًا أنها برمجية خبيثة لزرع أبواب في جهاز الضحية، واستخدام بروتوكول (DNS) للتواصل مع خادم المهاجمين، وأضاف أن طرق الاستهداف متنوعة ومنها رسائل البريد والروابط المشبوهة.

أما عن طرق الوقاية، فأكد المركز أنه يجب مراقبة بروتوكول (DNS)، ومنع استخدام المنافذ غير المعروفة والاكتفاء بما تستخدمه المنشأة، كما يجب تسجيل وحفظ سجلات الدخول للبروتوكول ومراجعة الاتصالات غير المعتادة والتأكد من سلامتها من أي طلب لنطاق مشبوه.