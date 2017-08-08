الحرة نيوز –

ناقش مجلس التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج التحليل العام لعملية التغذية الراجعة لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والادارية حول أداء رؤساء الجامعات الرسمية والتي اظهرت ضعفاً في المشاركة واضحاً وتبايناً كبيراً بالنسب المشاركة في الجامعات حيث جاءت النتائج غير مُمَثِلة لمجتمع الجامعات احصائياً .

وقرر المجلس الغاء احتساب هذه النتائج في عملية تقييم رؤساء الجامعات الرسمية هذا العام مثمنا الاجراءات التي قامت بها الوزارة لإنجاح العملية.