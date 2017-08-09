الحرة نيوز

كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس هاشم الخصاونة، ان من بين 237 حافلة لنقل الحجاج، تقدمت للفحص الفني، تم منح 180 حافلة تراخيص للتوجه للأراضي المقدسة بعد ان اجتازت الفحص الفني.

واوضح العميد الخصاونة ، ان من بين الحافلات التي منحت تراخيص 78 سياحية و58 تأجير و44 دولي.

وقال إن عمليات الفحص الفني للحافلات بدأت منذ السادس عشر من تموز الماضي ، وستستمر حتى السادس عشر من آب الجاري.

وأشار الخصاونة إلى انه لم يتم رفض اي حافلة لانها غير صالحة للسير على الطرقات، حيث كشف الفحص الفني وجود نواقص لدى بعض الحافلات، وفي هذه الحالة يطلب من صاحب الحافلة، اكمال النواقص الموجودة، ثم يعود مجددا لدائرة الترخيص التي تجري فحصا على الحافلة للتاكد من توفر الاشتراطات الفنية كافة، وعندها يمنح صاحب الحافلة بطاقة اجتياز الفحص الفني موقعة من لجنة الفحص الفني.

وشدد العميد الخصاونة ان لا تهاون ابدا في الفحص الفني، وان اي حافلة لا يمكن ان تغادر للديار المقدسة، الا اذا استوفت جميع الاشتراطات الفنية.

وأشار مدير الترخيص الرائد رائد الشلول، ان الحافلات تخضع لاربعة مراحل فحص ومع نهاية كل مرحلة يوضع على الحافلة ملصقا يفيد باجتيازها، مشيرا الى ضرورة وجود حافلة احتياط للشركة التي تتبع لها الحافلة في حال تعطلها في الاراضي الأردنية ، على ان تكون الحافلة الاحتياط قد اجتازت ايضا الفحوص الفنية، كذلك لابد من تواجد فريق صيانة على متن الحافلة سواء اكانت داخل الاراضي الاردنية او السعودية.

وأوضح أنه وفور وصول الحافلة الى واحة معان، سيتواجد فريق للفحص الفني مكون من 9 أشخاص، مقسم على لجنتين مهمته اجراء الفحص الفني الأخير للحافلة قبل مغادرتها الحدود الاردنية للاراضي السعودية.