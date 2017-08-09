الحرة نيوز

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام انه اعتبارا من صباح يوم الخميس وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة، ستباشر المديرية بتنفيذ خطة امنية ومرورية خاصة للتعامل مع بعض السلوكيات السلبية التي ترافق الإعلان عن النتائج وتؤثر على سير الحياة الطبيعية للإخوة المواطنين وسلامتهم .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه سيتم انفاذ الخطة الامنية من خلال كوادر مختلف مديريات الشرطة والادارات المرورية والادارات الجنائية المختلفة وستركز الخطة الامنية على نشر الدوريات والمحطات الامنية والدوريات الراجلة باللباس المدني والعسكري لرصد وضبط تلك المخالفات والقاء القبض على مرتكبيها خاصة ظاهرة اطلاق العيارات النارية دون داع ، حيث لن يتم التهاون مع اي شخص يتم ضبطه اثناء ارتكاب تلك المخالفة الخطرة وسيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق كل من يتناسى خطورة تلك الظاهرة التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا الابرياء من المواطنين الآمنين .

واكدت مديرية الأمن العام ان ادارتي السير المركزية والدوريات الخارجية ستباشران بتنفيذ الخطة المرورية لملاحقة وضبط المخالفات الخطرة التي تترافق عادة واعلان نتائج الثانوية العامة خاصة مخالفات المسير بشكل مواكب معيقة لحركة السير أو إخراج الأجسام من المركبات أو القيام بإعمال بهلوانية بواسطة المركبات، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم لما لتلك المخالفات من اثار خطرة على مرتكبها او مستخدمي الطريق او على الحركة المرورية بشكل عام ولما تسببه كذلك من اكتظاظات وازدحامات وتعطيل لحركة السير مستعينة بطائرات الأمن العام العامودية وطائرات الدرونز لرصد أرقام المركبات المخالفة وتمريرها لرقباء السير على الأرض ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مالكيها .

وفي الوقت الذي تتمنى فيه مديرية الأمن العام النجاح لكافة الإخوة الطلبة, فإنها تدعوهم وذويهم الالتزام الحضاري بالفرح وتجنب الظواهر والسلوكيات السلبية في التعبير عنه، معولة بذلك على وعيهم وحرصهم الدائم على سلامتهم وسلامة الاخرين .