الحرة نيوز –

نشرت شبكة “أسوشيتد برس” الأمريكية تقريراً ذكرت فيه أن كوريا الشمالية صرحت اليوم أنها تدرس خططا تنفيذية لمهاجمة قاعدة “غوام” الأمريكية، كرد فعل غاضب على عقوبات الأمم المتحدة الجديدة على اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ورد فعل على الاقتراح الأمريكي حول الاستعداد لإجراءات وقائية محتملة لوقف برنامج الاسلحة النووية لها.

غوام، وهي جزيرة أمريكية على بعد حوالي 3400 كيلومتر من شبه الجزيرة الكورية، يعتقد المحللون أن الشمال الكوري لديه عدة صواريخ في ترسانته قادرة على الوصول إلى جزيرة المحيط الهادئ التي هددتها “بيونغ يانغ” عدة مرات.

غير أن ما هو أقل وضوحاً هو ما إذا كانت صواريخ الشمال الكوري يمكن أن تلحق أضراراً جسيمة بمجرد وصولها إلى غوام، لأن هذه الصواريخ لم تستخدم سابقاً في عمليات عسكرية حقيقية، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية قد أتقنت التكنولوجيا اللازمة لضرب الصواريخ في ظل الحرارة الشديدة والضغط حتى يتمكنوا من ضرب الهدف المقصود.

مع تلك التحذيرات، نظرة على بعض الصواريخ التي ربما قادرة على الوصول إلى قاعدة غوام:

1.هواسونغ-12

ويصل مداها ما بين 4000 و 7000 كيلومتر

2.موسودان

لم تقم كوريا الشمالية مطلقاً باختبار صاروخ وسودان، على الرغم من أنه ظهر خلال عرض عسكري عام 2010.

3.بوكوكسونغ-2

وصفت كوريا الشمالية بوكوكسونغ 2 بأنه “صاروخ استراتيجي متوسط المدى”، ويرى بعض خبراء كوريا الجنوبية أن الصاروخ قادر على الوصول إلى غوام، لكن مسؤولين في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالوا بعد اختباره في آيار / مايو أنهم يقدرون أن مجموعة بوكوكسونغ -2 سيصل مداها إلى 2000 كم مما يكفي لضرب قواعد أميركية في اليابان ولكنهم لن يصلوا الى غوام.