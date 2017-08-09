الحرة نيوز –

أعلن في مدينة عمان عن تأسيس “التجمع الوطني الصحفي” ، بمشاركة عدد كبير، ممن يعملون في المؤسسات الصحفية المحلية وأعضاء في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الاردنيين.

ان “الإعلان اليوم عن انطلاق التجمع، أتى بعد عدة مداولات ونقاشات موسعة بين الزملاء، منذ فترة اثر العديد من التجاوزات التي ارتكبت بحق الهيئة العامة من قبل مجلس النقابة، والاستياء من تصرفات المجلس والتعامل بطريقة تخالف كافة الاعراف النقابية اخرها ما حصل في بعثة الحج الاعلامية.

وأشار إلى تطوّر الفكرة إلى “تجمع وطني صحفي” يهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين الزملاء اعضاء الهيئة العامة للنقابة ، في مسعى للوصول إلى استراتيجيات إعلامية متوازنة، تحقق للزملاء العدل والمحافظة على كرامتهم وتعظيم المنجزات ولتوحيد كلمة الصحافة الوطنية، وإيصال الصوت في الدفاع عن القضايا الوطنية الملحة من خلال منابر يمتلكها الزملاء والتي تحتاج الى وقفات جادة.

ويهدف التجمع الى تعزيز أسس العمل النقابي والنهوض به، خدمة لأعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين باعتبار النقابة الاطار الذي يجمع كل أشكال العمل الصحفي في المملكة والعاملين به.

وقد اكد المؤسسون للتجمع ان نقابة الصحفيين هي الاطار المهني الناظم للجسم الصحفي وان التجمع سيكون مفتوحاً للراغبين بالانضمام اليه من جميع أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين، شرط الالتزام بتحقيق أهدافه ومنطلقاته الأساسية.

كما اكد المجتمعون ان المجلس الحالي انحرف عن المسار الذي جاء من اجله وهو خدمة المهنة ضمن اسس وطنية هادفة ارساها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بحيث يكون جميع ابناء المهنة على مسافة واحدة ، كما اكدت دائما توجهات القائد على محاربة الفساد في كافة اشكاله وصوره .

وشددت المرتكزات التي اعلنها المؤسسون على :

– وقف التجاوزات التي يمارسها مجلس النقابة.

– مراقبة اداء مجلس نقابة الصحفيين باستمرار.

– الارتقاء بالمستوى الاعلام الاردني.

– تفعيل دور الصحفيين في القضايا الوطنية.

ويأمل الزملاء المؤسسون للتجمع ، في أن يكون الجسم الوليد نواة على طريق التعاون بين الزملاء في كافة مواقعهم في الشأن الصحفي والمعيشي والمهني، من خلال تبادل الخبرات، والتكافل مادياً ومعنويا في الأزمات التي تعترض عملهم.

هذا وقد وقع على تأسيس التجمع كل من الزملاء:

– عناد ابو وندي.

– ماهر الشوابكة.

– حازم الخالدي.

– ايمن المجالي.

– هشال العضايلة.

– احمد الشوابكة.

– نادر الخطاطبة.

– حسين الشرعة.

– هشام القاضي.

– محمد الفاعوري.

– حسين الزيود.

– بشار قبلان.

– عدنان نصار.

– جهاد دراوشة.

– ناصر الشريدة.

– خالد خواجا.

– محمد مبارك الحجوج.

– عبدالله اليماني.

– امجد السنيد.

– احمد التميمي.

– حارث حمدان.

– عوض الصقر.

– د.حسين العموش

– هشام عزيزات.

– محمد عريضة.