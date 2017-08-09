الحرة نيوز –

: أكدت وزارة العمل انها ستقوم بتسفير كل من يتم ضبطهم من العمالة الوافدة المخالفة من قبل مديريات التفتيش في الوزارة، مشيرة الى ان اعداد العمالة المخالفة تقارب الـ 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة محمد الخطيب انه جرى تصويب اوضاع 155 ألف عامل وافد منذ بداية العام الحالي، لافتا الى ان عدد العمال الذين يحملون تصاريح عمل بلغ 353،344 وافدا حتى التاسع من آب الحالي.

وبين الخطيب ان فترة قوننة وتصويب اوضاع العمالة الوافدة بدأت على مرحلتين، الاولى من منتصف شهر شباط الحالي حتى منتصف نيسان وتضمنت هذه الفترة اعفاءات من الغرامات والرسوم، والثانية من 16 نيسان حتى منتصف ايار الحالي.

واشار الخطيب الى ان التفتيش هو الجهاز التنفيذي لأحكام قانون العمل وهي الجهة التي تراقب مدى التزام اصحاب العمل بتطبيق احكام القانون، حيث يتمركز دورهم في ضبط العمال الوافدين العاملين بصورة مخالفة لأحكام القانون وذلك استنادا لأحكام المادة 12 من قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.

ونوه الى ان مفتش العمل يمارس اعماله بصفة الضابطة العدلية بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية في حدود وظيفته وصلاحياته المحددة بموجب احكام المادة 9 من قانون العمل الاردني، لذا فإن المفتش ملزم بتطبيق احكام القانون وفقا لصلاحياته الممنوحة له بموجب القانون.