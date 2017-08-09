الحرة نيو ز-

تراجعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، إلى 1.298 مليار دينار، مقابل 1.339 مليار دينار يوم الثلاثاء، بانخفاض 41 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع.

وأضاف المركزي، في البيان، أن الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.589 مليار دينار.

وأشار المركزي، في بيانه، إلى أن الرصيد القائم من شهادات الإيداع لأجل أسبوع بقيمة 600 مليون دينار، يستحق 22 أغسطس الجاري.

وأوضح المركزي، في بيانه، أنه لم يتم عقد اتفاقيات إعادة شراء لليلة واحدة مع البنك المركزي يوم الثلاثاء