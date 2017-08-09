الحرة نيوز –

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان كل ما يجري في المنطقة هو نتيجة عدم إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بدار المجلس اليوم الأربعاء السفير التركي بعمان مراد كراكوز، تم خلاله استعراض آخر المستجدات في المنطقة، خصوصا الأزمة السورية ومحاربة الإرهاب وتأثيرها على البلدين، فضلًا عن بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وبين ان مركز الدراسات التابع لمجلس النواب رصد التجاوزات الاسرائيلية والتشريعات العنصرية التي قام بها البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، والتي بلغت 156 قانونا ومشروعا اذ تم اقرار 25 منها بالقراءة النهائية.

وأكد أن تلك القوانين والمشروعات تستهدف الفلسطينيين والقدس والاسرى والمتضامنين الاجانب والمنظمات الحقوقية، وشرعنة الاحتلال، وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في وطنه وتفرض عقوبات اضافية قاسية على الفلسطينيين، مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.

وبين الطراونة ان المجلس زود البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والاقليمية والدولية بهذه المشروعات التي تدمر كل مسعى لاحلال السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

ودعا الأمتين العربية والإسلامية، وخصوصا تركيا، إلى تحمل المسؤوليات للمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والضغط على اسرائيل لوقف تهجير العائلات المقدسية والتي تهدف إلى تغيير ديمغرافية المدينة التاريخية والتوسع في خلايا الاستيطان في جميع الاتجاهات المحيطة بالقدس وبالذات القدس الشرقية لفرض واقع يؤدي الى صعوبة فصل القدس الغربية عن الشرقية.

ودعا الطراونة، تركيا لمساعدة مجلس النواب لإضافة بند القضية الفلسطينية على جدول اعمال الاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده نهاية العام الحالي.

بدوره، أكد السفير كراكوز الدور الفاعل للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيدا بجهود مجلس النواب بهذا الشأن خاصة البيانات والتصريحات التي اصدرها رئيس مجلس النواب.

كما أكد اهتمام تركيا بالتشاور والتعاون مع الاردن ومجلس النواب لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الاردن وتركيا.

واوضح ان تركيا تقف الى جانب الاردن وتدعمه بشأن قضايا المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بالمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات