الحرة نيوز –

وقّع مئات المزارعين المتضررين من اجراءات وزارة العمل عريضة رفعوها إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، طالبوا خلالها بحلّ مشكلتهم المتمثلة بوقف استقدام العمالة الوافدة بعدما أوصدت في وجوههم جميع الابواب.

وقال منسق المبادرة راكان الشريف إن المزارعين وصلوا إلى طريق مسدود ولم يعد أمامهم أي حلول غير ترك مزارعهم أو فتح باب استقدام العمالة الوافدة.

وأضاف الشريف إن خسائر المزارعين تفاقمت إثر رفع أجور العمالة الوافدة بنسبة بلغت 100% وذلك في ظل عدم توفر البديل من العمالة المحلية أو “السوريين” وأصبح العامل يتحكم بالمزارع نتيجة الظروف التي خلقتها وزارة العمل وتعنتها بعدم استقدام العمالة المصرية.

ولفت الشريف إلى أن اغلاق الحدود مع عدة دول مجاورة وعدم دعم الحكومة للمزارعين بفتح النقل الجوي والتدخل لخفض الاجور أدى إلى تفاقم مشاكل القطاع وساهم بتعميق الخسائر لدى المزارعين وادى الى خفض الرقع الزراعية وسيؤدي بالنهاية الى وقف الزراعة بالمملكة، مشيرا إلى أن المزارعين الذين يعيلون الاف الاسر يدفعون الثمن الآن باقتيادهم إلى السجون أو جلوسهم في صفّ العاطلين عن العمل.