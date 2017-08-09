الحرة نيوز –

قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة ان النظام الكهربائي الاردني سجل رقما قياسيا في الحمل الأقصى الكهربائي يوم الخميس السابع والعشرين من تموز الماضي وبلغ 3320 ميغاواط مقابل اعلى حمل سجل عام 2015 وبلغ 3300 ميجاواط.

واضاف اليوم الاربعاء، ان الارتفاع في الاحمال نجم عن تتابع موجات الحر منذ بداية شهر تموز من هذا العام وللآن ما رفع الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير حيث بلغت الطاقة المولدة لشهر تموز من هذا العام حوالي 1935 جيجاواط ساعة مقارنة مع 1766 جيجا واط ساعة لنفس الشهر من عام 2016 وبنسبة نمو بلغت 6ر10 بالمئة في حين أن إجمالي نسبة النمو للطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية هذا العام ولغاية تاريخه بلغت حوالي 7ر3 بالمئة.

وكان النظام الكهربائي في المملكة قد سجل في شهر آب عام 2015 حملا اقصى بلغ 3300 ميجاواط بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير حيث تجاوزت درجة الحرارة في حينه ال40 درجة مئوية.

اما العام الماضي فقد سجل الحمل الأقصى وفق الدرادكة انخفاضاً ملموساً وبلغ حوالي 3165 ميجاواط فقط وذلك نظراً لعدم تعرض المملكة لموجات حر شديدة.